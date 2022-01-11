Клубы континентальной хоккейной Лиги решили продолжить проведение регулярного чемпионата

В январе 2022 года уже отменили 14 матчей

Во вторник, 11 января, руководители клубов КХЛ решили продолжить регулярные чемпионаты. Это решение озвучено на внеплановом совещании, сообщают представители Лиги. КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата.

По данным Лиги, по состоянию на 11 января в клубах зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.

«Количество положительных тестов в пяти клубах: „Автомобилист“, „Салават Юлаев“, ЦСКА, „Динамо“ Рига и „Торпедо“, — составило значительную часть команд, и их матчи перенесены. В январе 2022 года было отменено 14 матчей, из которых один перенесен на новую дату», — сообщают представители Лиги.

КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.

Оставшиеся до паузы матчи регулярного чемпионата будут проводиться только в случае, если эпидемиологическая ситуация в клубах-соперниках стабильная и нет массовых вспышек заболеваемости.

Большинство клубов поддержало это предложение Лиги. Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.