Во вторник, 11 января, руководители клубов КХЛ решили продолжить регулярные чемпионаты. Это решение озвучено на внеплановом совещании, сообщают представители Лиги. КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата.
По данным Лиги, по состоянию на 11 января в клубах зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.
«Количество положительных тестов в пяти клубах: „Автомобилист“, „Салават Юлаев“, ЦСКА, „Динамо“ Рига и „Торпедо“, — составило значительную часть команд, и их матчи перенесены. В январе 2022 года было отменено 14 матчей, из которых один перенесен на новую дату», — сообщают представители Лиги.
КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.
Оставшиеся до паузы матчи регулярного чемпионата будут проводиться только в случае, если эпидемиологическая ситуация в клубах-соперниках стабильная и нет массовых вспышек заболеваемости.
Большинство клубов поддержало это предложение Лиги. Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.