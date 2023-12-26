Российская федерация баскетбола определила первых участников тандема в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. В нем примет участие челябинская команда «Курчатов», которая успешно стартовала в новом сезоне. На турнире «Претендент», прошедшем в Архангельске, она завоевала путевку в дивизион «Мастер», сообщает пресс-служба РФБ.
Третий тандем чемпионата России 3×3 пройдет в белорусском городе Солигорске, где базируется «Шахтер» — первая иностранная команда в российском чемпионате, которую возглавил заслуженный тренер России Владимир Агабабьян. В тандеме также примут участие 11 мужских команд.
На данный момент известны восемь команд: «Руна» (Москва), Bionord Pro (Пермь), «Самара» и Khimki Power (Химки), «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург), NNTU (Нижний Новгород), «Шахтер» и «Курчатов» (Челябинск), который прошел квалификацию через тандем «Претендент», состоявшийся в Архангельске. Еще четыре команды, которые будут названы в ближайшее время, получат вайлд-кард.
В первый день тандема команды определят, кто будет играть в верхнем дивизионе («М1»), а кто — в нижнем («М2»). Они будут разбиты на 4 группы по 3 команды: победители групп напрямую попадут в «М1», а вторые места групп сыграют между собой стыковые матчи за еще две путевки в «М1».
В дивизионе «М2» команды также составят 2 группы по 3 команды: победители встретятся затем в стыковых матчах с третьими местами групп дивизиона «М1». Все четыре участника стыковых матчей гарантируют себе участие в следующем тандеме «Претендент». Все команды заработают очки в общий зачет чемпионата, а первые шесть мест получат денежные призы.
Добавим, что накануне в Астрахани прошел «Кубок Аксиомы» по баскетболу 3×3, в котором приняли участие команды из России и Казахстана. Победителем состязаний стала челябинская команда «Курчатов». В финале южноуральцы победили клуб из Казахстана ISKER со счетом 21:14.
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