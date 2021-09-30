Клуб из Копейска сыграет с чемпионом России по мини-футболу

В Кубке страны «Сигма‑К» сразится с «Синарой» из Екатеринбурга

Мини-футбольный клуб «Сигма-К» из Копейска, успешно преодолев отборочные состязания, вышел в 1/8 финала Кубка России по мини-футболу. Его соперником станет действующий чемпион страны — «Синара» из Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия современного зала южноуральский клуб вынужден будет провести оба матча в гостях, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель команды Руслан Фазылов.

Уже сам факт того, что копейчане, выступающие во втором по рангу чемпионате страны, сумели так далеко пройти по турнирной сетке Кубка России, — несомненное достижение. В команде, никогда звезд с неба не хватавшей, представлены исключительно воспитанники челябинской и копейской школы футбола. Однако «Сигма-К» впервые за долгие годы добилась права сыграть с соперником из элиты российского чемпионата, да еще и с действующим победителем турнира.

«Шансы пройти в четвертьфинал, конечно, невелики. В составе МФК „Синара“ выступают профессионалы, сильнейшие игроки страны. Конечно, мы руки не опускаем — будем биться, стараться оказать достойное сопротивление», — говорит главный тренер «Сигмы-К» Руслан Фазылов.

К сожалению, поболеть за южноуральский коллектив можно будет только дистанционно или через трансляции в соцсетях. Дело в том, что в Челябинске найдется не так много спортивных площадок, соответствующих для проведения матчей Кубка страны. Предварительный этап турнира копейчане проводили в спорткомплексе «Полет», однако на стадии 1/8 финала Ассоциация мини-футбола России предъявляет более жесткие требования площадкам для проведения матчей. В Челябинске таким условиям соответствует ДС «Метар-Спорт», но и здесь возникла проблема — в те же сроки домашний поединок чемпионата России по волейболу на этом объекте проводит женская команда «Динамо-Метар».

«К сожалению, вынуждены будем играть оба матча в Екатеринбурге. Других вариантов у нас нет. Надеялись на то, что удастся заявить недавно построенный спорткомплекс „Динамо“ в Челябинске, однако там прорезиненное покрытие, а матчи по мини-футболу проводятся только на паркете», — объясняет Руслан Фазылов.

В Копейске между тем продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В будущем МФК «Сигма-К» сможет проводить домашние матчи чемпионата страны в Высшей лиге в новом комплексе.

Напомним, что 8 октября стартует чемпионат России в Высшей лиге, в которой выступят две южноуральские команды — «Южный Урал» (Челябинск) и «Сигма-К» (Копейск). Наши коллективы первый тур проведут в Самаре, где сыграют между собой и местной «ГТС-Самара». Матчи 1/8 финала Кубка России против МФК «Синара» копейчане проведут 10 и 11 ноября в Екатеринбурге.