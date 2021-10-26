Клуб «Динамо-Уралочка» завоевал Кубок России по водному поло

Команда из Златоуста спустя 9 лет вернула себе трофей

В Златоусте завершился розыгрыш суперфинала Кубка России по водному поло, в котором приняли участие восемь сильнейших команд страны. Победу в решающем матче одержал златоустовский клуб «Динамо-Уралочка». Южноуральский коллектив выиграл у многократного чемпиона России — «Кинеф-Сургутнефтегаз» со счетом 12:9.

На пути к финальному матчу южноуральские спортсменки обыграли нижегородский «Буревестник» и волгоградский «Спартак». В решающем сражении им противостоял многократный чемпион страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область).

На протяжении всего хода матча шла упорная и равная борьба. И все же фактор родных стен помог златоустовским ватерполисткам склонить чашу весов в свою пользу. Итоговый счет — 12:9. «Динамо-Уралочка» спустя 9 лет завоевала Кубок России.

Уже через две недели стартует чемпионат России, где перед нашей командой стоят высокие задачи. Кроме того, «Динамо-Уралочке» предстоит выступить в еврокубках.