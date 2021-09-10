Клуб «Динамо-Метар» из Челябинска восхитил любителей волейбола новым комплектом игровой формы

Женская команда показала, в чем будет выступать в сезоне-2021/2022

Сегодня, 10 сентября, женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» презентовал болельщикам новую игровую форму, с которой команда будет выступать в чемпионате российской суперлиги сезона-2021/2022.

Новый комплект домашней игровой формы челябинского клуба разительно отличается от того, что был в прошлом сезоне. Тогда волейболистки «Динамо-Метар» выступали в «классических» черных шортах и белых майках, без каких-либо стилистических «добавок». В этот раз дизайн другой: изменена цветовая гамма футболок, на которых нанесено изображение Уральских гор. Гостевой вариант формы — более светлый, в нежно-голубых тонах.

«Выглядит очень стильно и классно! Спасибо дизайнерам, теперь любо-дорого смотреть на наших девчат. С нетерпением жду первого матча команды. Хочется поскорей увидеть все своими глазами», — пишет один из поклонников команды в соцсетях.

Напомним, что в минувшем сезоне челябинский клуб «Динамо-Метар» занял последнее место в суперлиге, но сумел сохранить прописку в элите российского чемпионата. Первый матч южноуральская команда проведет 3 октября на выезде в Калининграде против местного «Локомотива». В Челябинске волейболистки выйдут на площадку 9 октября в матче с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.