Клуб «Челбаскет» сыграет в Кубке России против одного из фаворитов Суперлиги

«Руна» из Москвы ставит перед собой задачу пробиться в Единую лигу ВТБ

14 октября в Челябинске состоится первый поединок 1/16 финала Кубка России по баскетболу между «Челбаскетом» и московским клубом «Руна». Наш соперник является одним из фаворитов Суперлиги и ставит задачу выйти в элиту российского баскетбола — Единую лигу ВТБ. Рассказываем об амбициозных планах клуба, который в модели и стратегии своего развития мало отличается от «Челбаскета».

БК «Руна» — от создания ДЮСШ до профи-клуба

История клуба начинается с 2013 года, когда на базе детско-юношеского клуба «Руна-Баскет» была сформирована мужская команда Первой лиги первенства России. Спустя три года «Руна» начала свое выступление в соревнованиях под эгидой РФБ (Российская федерация баскетбола) во втором дивизионе Суперлиги, а еще через год — получила статус профессионального баскетбольного клуба.

В сезоне-2018/2019 «Руна» завоевала бронзовые медали Суперлиги-2 и на следующий год дебютировала в Суперлиге-1. Для сравнения: в сентябре-2020 в Челябинске было объявлено о возрождении профессиональной команды — «Челбаскет» был заявлен в Суперлиге-2 российского чемпионата.

«Руна» и «Челбаскет» — клубы-побратимы?

Гендиректор клуба Сергей Юхневич в модели развития «Руны» видит популяризацию массового баскетбола, создание хороших условий для развития собственной спортшколы, реализации соцпроектов. Другими словами — повышение интереса к баскетболу, привлечение детей на спортплощадки.

И в этом есть главное сходство московского клуба с челябинским «Челбаскетом». В «Руне» ставят большие и амбициозные задачи главной команде, но не забывают при этом выстраивать общую вертикаль развития клуба. В нее, эту вертикаль, входят несколько команд — ДЮБЛ, мужская и женская, по баскетболу 3х3.



«Нам важно не просто подготовить резерв для главного состава из нашей же команды ДЮБЛ. Нам важно охватить массы. Чтобы как можно больше детей увлеклось баскетболом. Приходило на матчи. И чтобы они сами брали мяч в руки. Играли, развивались, совершенствовались», — отметил в одном из интервью Сергей Юхневич.

Примерно в таком же ключе, но другими словами неоднократно заявлял в паблике и президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков. Как и босс «Руны», он считает, что детям нужен пример для роста, а успехи главной команды являются сильнейшим для них мотиватором.

Главное отличие двух амбициозных коллективов — в источниках их финансирования. «Руна» — это частный клуб, который содержится исключительно за счет спонсоров. «Челбаскет» только стремится к этому, но пока во многом зависит от поддержки региональных властей.

Фаворит Суперлиги мечтает о Единой лиге ВТБ

Столичная «Руна» здорово провела сезон-2021/2022 в российской Суперлиге-1. В регулярном чемпионате команда долгое время шла лидером и лишь на финише турнира позволила догнать себя «Уралу» из Екатеринбурга. Эти два клуба набрали одинаковое количество очков (28 матчей: 25 побед, 3 поражения). В серии плей-офф разобрались со своими соперниками, а в финальной серии до трех побед успех был на стороне уральцев.

В новом сезоне специалисты и эксперты ожидают нового яркого противостояния двух сильнейших клубов Суперлиги. Причем наибольше шансы на победу отдают московскому коллективу. В первую очередь потому, что в межсезонье боссы «Руны» продуктивно поработали на трансферном рынке. Клуб сохранил костяк и лидеров команды, отпустив разве что американца Эддисона Спрюилла. Зато вместо него приобрел двух его соотечественников — защитника Майкла Дэвиса и центрового Гани Лаваля.

Кроме того, коллектив пополнили неплохие по меркам Суперлиги новички. Среди них — опытный защитник Николай Жмако (имеет большой опыт выступлений за пермскую «Парму» в Единой лиге ВТБ), форвард Максим Дыбовский из БК «Самара» и атакующий защитник Кирилл Савин (известен по выступлениям за столичные МБА и ЦСКА-2).

«Конечно, Лига ВТБ — наша главная цель. Но мы понимаем, что для этого нужно время. Пока необходимо набираться опыта и решить ряд задач, которые необходимы для выполнения условий по вступлению в Единую лигу», — подчеркивает Сергей Юхневич.

БК «Руна»: лидеры команды

Атакующий защитник: Федор Ключников

Для опытного 32-летнего игрока это третий сезон в московском клубе. Воспитанник красноярской школы баскетбола не позволяет себе опускаться ниже заданного уровня. В последние четыре сезона он не набирает меньше чем в среднем от 13,5 до 14,3 очка, что для уровня Суперлиги очень даже хороший показатель. Не случайно по итогам сезона-2021/2022 его признали лучшим легким форвардом лиги, хотя чаще игрок действует на позиции атакующего защитника.

Легкий форвард: Виктор Заряжко

Один из лидеров команды, проводит в среднем более 25 минут игрового времени на площадке. Его результативность также на достойном уровне — от 11,6 до 13,7 очка по итогам последних трех сезонов. В составе самарских «Красных крыльев» становился обладателем Кубка вызова ФИБА в сезоне-2012/2013. На уровне сборных является чемпионом Универсиады-2013. Кроме того, выступая за «Спартак-Приморье», признавался MVP Суперлиги-1 в сезоне-2017/2018.

Центровой: Гани Лаваль

По своему потенциалу — один из лучших центровых Суперлиги в новом сезоне. У американца с нигерийскими корнями внушительные антропометрические данные — 206 см и 110 кг. Бороться за отскоки под щитом как в защите, так и нападении — вот его главный козырь. Но еще больше удивляет список команд и лиг, в которых он успел засветиться.

С 2010 года Гани Гаваль защищал цвета 28 клубов из 16 национальных лиг! Среди них — чемпионаты Польши, Франции, Италии, Словении, Турции, Аргентины Китая, Японии, Филиппин, Катара и других. Удивительно, но это его первое появление в российском клубе.

Факты о команде

♦ В текущем межсезонье «Руна» выиграла в Химках турнир памяти Александра Петренко, а в товарищеских матчах сыграли два поединка против клубов Единой лиги ВТБ. Москвичи победили саратовский (83:71), но уступили ЦСКА (70:90).

♦ В мае этого года «Руна» пробилась в финальную часть чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске. Дерзкие дебютанты смогли преодолеть групповой раунд, вышли в полуфинал, где уступили клубу «Бэд Бойз», а в матче за третье место выиграли у химкинского «Гагарина».

♦ Генеральным спонсором БК «Руна» является компания Kraftway — один из российских производителей компьютерного оборудования. Совладельцем и президентом компании является известный спортивный функционер Алексей Кравцов, с 2009 года возглавляющий Союз конькобежцев России.

♦ Алексей Кравцов — уроженец Челябинска и неоднократно посещал наш город. Известен также тем, что женился в 2007 году на журналистке Юлии Бордовских. Летом 2021 года известная в прошлом ведущая спортивных новостей уехала в США и призналась, что их брак распался.

♦ На должность генменеджера БК «Руна» два года назад был приглашен 21-летний (!) Сергей Юхневич. Здесь и сейчас — он самый молодой функционер, стоящий у руля профессионального баскетбольного клуба.