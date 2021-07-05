Клуб «Челбаскет» продлил контракт с южноуральским игроком

Владимир Емельянов сыграет за челябинскую команду в новом сезоне

Воспитанник спортивной школы № 1 города Чебаркуля сыграет за челябинский «Челбаскет» в новом сезоне. Накануне он подписал контракт до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба.

«Рад, что Володя остается с нами. Человек сражается и бьется как лев, мы поощряем его желание делать клуб и партнеров вокруг себя лучше. В новом сезоне мы ждем от него выхода на новый уровень в принятии игровых решений и качества игры. И конечно же не сбавлять боевого настроя!»— прокомментировал главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

Отметим, что ранее с клубом подписали контракты Константин Помогалов, Кирилл Епанов, Никита Перцев, Александр Кузнецов, Дмитрий Якунин и Андрей Логинов. Эти игроки были основными в команде в сезоне-2020/2021. Также новое соглашение с клубом подписал главный тренер Евгений Сорокин.

Автор: Степан Тимощук