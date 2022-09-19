Клуб «Челбаскет» представил новую игровую форму на сезон‑2022/2023

Челябинская команда будет выступать в двух комплектах экипировки

Баскетбольный клуб «Челбаскет» провел открытую тренировку для представителей СМИ, на которой представил новых игроков команды, фирменный стиль и игровую форму на сезон-2022/2023. Челябинский клуб будет выступать в двух комплектах формы — сине-голубой и белой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В новом сезоне система клуба «Челбаскет» «приросла» новыми командами. Теперь их шесть. Собственно, «Челбаскет» выступит в мужской Высшей лиге, а «Славянка» — в женской. Помимо этого, в первенстве Детско-юношеский баскетбольной лиги (ДЮБЛ) будут представлены «Челбаскет-2» (турнир среди юниоров до 19 лет) и «Челбаскет-Славянка» (турнир среди юниорок до 19 лет).

Кроме того, вошли в систему клуба БК «Курчатов» (баскетбол 3×3) и студенческая сборная Челябинской области, которая выступит в чемпионате АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола).

«На примере баскетбола мы видим, как нужно грамотно и правильно выстраивать вертикаль развития профессионального клуба. В этом плане другим командам можно и нужно взять пример с „Челбаскета“. Та работа, которая проводится руководством клуба, направлена на перспективу. И именно с таким подходом можно быть уверенным в том, что „Челбаскет“ — это долгосрочный проект, у которого большое будущее»,— акцентировал внимание журналистов спортивный директор регионального Фонда поддержки спорта Леонид Одер.

Все команды системы клуба «Челбаскет» в новом сезоне будут выступать в новых комплектах игровой формы, разработан и новый фирменный стиль. Помимо белого и оранжевого, появится и сине-голубой цвет. Паттерн игровой формы стилизован под собачью шерсть — талисмана клуба немецкой овчарки.

Президент клуба «Челбаскет» Николай Сандаков отметил, что в регионе сейчас успешно развивается массовый и детско-юношеский баскетбол. В минувшем сезоне в областных состязаниях «Школьная лига Кирилла Писклова» выступило 555 команд, продолжает успешно и динамично развиваться юношеский и студенческий баскетбол.

Что касается целей и задач на новый сезон, то Николай Сандаков не стал делать громких заявлений. Для мужской команды цель — попадание в тройку призеров в Высшей лиге. Хотя очевидно, что по своему потенциалу и составу «Челбаскет» может и должен становиться победителем турнира. Хотя бы потому, что на повышение в классе по итогам прошлого сезона ушли два коллектива, а «Чебоксарские ястребы» понесли большие потери в составе в период межсезонья.

«Еще по ходу минувшего сезона в Чебоксарах появились финансовые проблемы, сменилось руководство клуба. Вряд ли в этом сезоне команду можно отнести к фаворитам чемпионата. Главными нашими соперниками я бы назвал „БАРС-РГЭУ“ (Ростов), „Динамо-МГТУ“ (Майкоп) и „Металлург“ (Магнитогорск)»,— считает новый наставник «Челбаскета» Алексей Миронов, который возглавлял в прошлом сезоне коллектив из Чебоксар.

Солидарен с ним и новобранец «Челбаскета» Сергей Жульков. При этом он считает, что челябинский клуб должен становиться чемпионом Высшей лиги.

«Состав хороший, ребята сильные. Мы должны бороться только за первое место. Более того, мне кажется, что и в Суперлиге мы не затерялись бы. Матчи с „Темп-СУМЗ“ из Ревды показали, что мы можем на равных бороться с сильными соперниками. Нужно только привыкнуть к новому уровню, все-таки команды Суперлиги-1 играют в более быстрый баскетбол»,— считает Сергей Жульков.

Менее скромные задачи стоят у возрожденной в этом году женской команды «Славянка». Девушкам предстоит закрепиться в Высшей лиге, получить необходимый соревновательный опыт для того, чтобы в перспективе стать призером турнира.

«Нашу команду в этом межсезонье создавали практически с нуля. Половина игроков — наши местные девушки, воспитанницы челябинской школы баскетбола. Им необходимо время, чтобы сыграться. Им нужно закрепиться в Высшей лиге и постараться выиграть 2/3 домашних матчей в чемпионате»,— уточнил Николай Сандаков.

Предстоит непростой сезон и для представителей баскетбола 3×3. Команда «Курчатов» в минувшем сезоне получила возможность принять участие в нескольких рейтинговых всероссийских турнирах. Теперь ей необходимо входить в топ-20 сильнейших команд страны. А еще держать в голове Кубок России — 2023, который, возможно, пройдет в Челябинске.

На этой неделе баскетболисты «Челбаскета» официально откроют новый сезон. Он стартует с отборочного раунда Кубка России. С 23 по 25 сентября на паркете ДПиШ им. Крупской на Алом поле за путевку в следующий раунд турнира поспорят четыре коллектива — «Челбаскет», «Металлург» (Магнитогорск), «Енисей-2» (Красноярский край) и «Нефтехимик» (Тобольск).

Первые матчи чемпионата России в Высшей лиге челябинский клуб проведет 23—24 октября. Первый соперник — тобольский «Нефтехимик».