Клуб «Челбаскет» потерпел поражение в повторном матче со ставропольским «Динамо»

На своей площадке южноуральцы неожиданно уступили со счетом 71:76

Сегодня, 12 января, в Челябинске состоялся повторный поединок чемпионата Суперлиги-2 между «Челбаскетом» и «Динамо» из Ставрополя. Гостям удалось взять реванш за вчерашнее сокрушительное поражение, выиграв со счетом 76:71, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В нынешнем сезоне «Челбаскет» продолжает чередовать яркие и хорошие матчи с откровенно провальными. Стоит команде успешно расправиться с соперником в одном поединке, как в следующем ждет необъяснимое фиаско. Пожалуй, этому можно найти только одно объяснение — обновленный состав команды еще не сыгрался должным образом, а молодым игрокам необходимо время на то, чтобы играть на стабильно высоком уровне в нескольких матчах подряд.

Противостояние со ставропольским «Динамо» стало логичным подтверждением того, что «Челбаскет» — клуб, который пока не может в каждом матче выжимать свой максимум. И если вчера пошла игра у лидеров команды, то в этом все валилось из рук.

Безусловно, надо отдать должное гостям. Они извлекли выводы из вчерашней неудачи — предельно грамотно и надежно сыграли в обороне, сковав действия соперников в атаке, не давали оппонентам возможности для беспрепятственных бросков с дальней дистанции. Трехочковые у хозяев откровенно не пошли: 8 реализованных попыток из 30 (26,7%) — очень низкий показатель. При том, что в «Челбаскете» есть кому бросать издалека.

Гости, завладев инициативой уже со стартовых минут, на протяжении большей части матча вели в счете. «Челбаскет», надо отдать ему должное, сопротивлялся и боролся, цеплялся за каждый мяч. И почти переломил ход неудачно складывавшейся игры, когда в середине третьей четверти сравнял счет. Увы, ненадолго — южане нашли в себе резервы для усиления игры и хладнокровно довели дело до победы — 71:76.

Самым результативным игроком поединка стал Андрей Логинов, записавший на свой счет 20 очков. Неплохо выглядел на площадке и Александр Кузнецов с 17 очками, временами «взрывался» Никита Перцев. Увы, остальные игроки «Челбаскета» провели матч ниже своих возможностей.

Следующие поединки «Челбаскет» проведет на своей площадке 15 и 16 января против «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало матчей — в 17:00.