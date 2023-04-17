Болельщики «Трактора» почтили память фаната футбольным матчем

В Челябинске завершился Кубок памяти Виталия Спиридонова

В Челябинске завершился традиционный ежегодный футбольный турнир, посвященный памяти болельщика хоккейного клуба «Трактор» Виталия Спиридонова. В этот раз матчи прошли у ледовой арены «Трактор», а победителем турнира стала команда КБТ, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Виталий Спиридонов был одним из старейших фанатов „черно-белых“, активным участником „Сектора А“. Он трагически ушел из жизни в августе 2015 года. В его честь проводится традиционный футбольный турнир, собирающий фанатские коллективы Челябинска», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В Кубке памяти Виталия Спиридонова приняли участие четыре команды. В ходе кругового турнира были определены победитель и призеры турнира. Выиграв три матча из трех, чемпионом стала команда «КБТ» (Клуб болельщиков «Трактора»).

Кроме того, были определены и лучшие игроки турнира в трех номинациях: вратарь — Сергей Вильданов («Сектор А»), защитник — Семен Плотник (КБТ) и вратарь — Владлен Максимов (СБГ).