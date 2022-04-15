Клуб «Белые медведицы» возьмет курс на возвращение воспитанниц челябинского хоккея

Южноуральская команда в дебютном сезоне в ЖХЛ выполнила поставленные задачи

Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» из Челябинска успешно выступил в сезоне-2021/2022. Команда, которая в минувшем году вошла в систему ХК «Трактор», сумела в дебютном для себя чемпионате выйти в плей-офф. По словам наставника клуба Игоря Знарка, «Белые медведицы» продолжат прорабатывать вопрос о возвращении воспитанниц челябинской школы хоккея.

Подводя итоги выступления команды в сезоне-2021/2022, гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин напомнил, что инициатива создания «Белых медведиц» принадлежит президенту клуба, губернатору Алексею Текслеру.

«Наши девушки в этом сезоне выступили, считаю, успешно и доказали своей игрой, что команда имеет право на существование и дальнейшее развитие. Сам факт того, что „Белым медведицам“ удалось выйти в плей-офф, говорит о многом. Перед командой стоит задача — готовить игроков для сборной России, участниц Олимпийских игр. Ее перед нами никто не снимал», — отметил Иван Савин.

Наставник «Белых медведиц» Игорь Знарок отметил, что впервые в своей карьере возглавлял женскую хоккейную команду. Начинать с нуля было непросто, но удалось сформировать боеспособный коллектив.

«Я доволен тем, как прошел дебютный для нас сезон в ЖХЛ. И благодарен девочкам за то старание и терпение, которое они проявили. Было непросто. Но с каждым матчем был виден прогресс команды. Думаю, мы показали тот уровень, на который готовы в данный момент», — сказал Игорь Знарок.

Наставник команды также напомнил, что в этом году две воспитанницы клуба были приглашены на сборы национальной сборной — Яна Крешенинина и Анастасия Шабалина приняли участие в учебно-тренировочных сборах главной команды страны. По его словам, в челябинской спортшколе имени Сергея Макарова есть еще несколько девушек, которые в скором времени смогут успешно дебютировать в ЖХЛ.

«Во многих клубах страны выступают воспитанницы челябинской школы хоккея. Некоторых девчат нам удалось вернуть, с другими будем продолжать вести переговоры. Знаю, что многие хотят вернуться домой. Будем стремиться к тому, чтобы основу „Белых медведиц“ составляли наши воспитанницы», — добавил Игорь Знарок.

Напомним, что в апреле 2021 года руководство ХК «Трактор» объявило об образовании в системе клуба женской команды «Белые медведицы». В дебютном своем сезоне в ЖХЛ южноуральский клуб сумел занять 8-е место по итогам регулярного чемпионата, вышел в плей-офф, где уступил одному из фаворитов турнира — питерской «Динамо-Неве».