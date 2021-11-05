Клуб «Белые медведицы» подписал контракт с воспитанницей челябинской школы хоккея Станиславой Сидоренко

Южноуральская спортсменка выступала в последнее время за «Ледяные крылья» из Ярославля

Женский хоккейный клуб из Челябинска «Белые медведицы» продолжает возвращать на родину своих воспитанниц. Руководство команды объявило о подписании контракта со Станиславой Сидоренко, которая в текущем сезоне являлась одним из лидеров «Ледяных крыльев» из Ярославля, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Станислава Сидоренко родилась 10 апреля 2000 года в Челябинске, является воспитанницей хоккейной школы Сергея Макарова. Выступает на позиции форварда.

«Станислава много времени проводила на льду, старший брат занимался хоккеем. Родители отдали девочку в фигурное катание. Однако дочери вид спорта не понравился, она попросила записать ее на хоккей. Так, в 5-летнем возрасте Станислава Сидоренко оказалась в школе «Трактора»,— сообщает пресс-служба клуба «Белые медведицы».

С 2009 по 2017 годы хоккеистка занималась в школе им. Сергея Макарова, а затем отправилась в «Бирюсу» из Красноярска, где состоялся ее дебют в Женской хоккейной лиге. С 2018 по 2021 гг. выступала за СКСО из Екатеринбурга, а нынешний сезон начала в «Ледяных крыльях» из Ярославля. В этом клубе она была одним из лидеров: в 12 матчах набрала 10 (6+4) очков. Всего в ЖХЛ провела 114 матчей, набрала 26 (16+10) очков.

В стартовавшем чемпионате ЖХЛ «Белые медведицы» занимают предпоследнее, 9-е место. После 14 сыгранных матчей в активе челябинской команды две победы.