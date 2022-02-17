КХЛ утвердила расписание матчей первого раунда плей‑офф Кубка Гагарина

И выступила с заявлением, что Кубок континента в текущем сезоне вручаться не будет

Руководство Континентальной хоккейной лиги опубликовало расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно 1 марта, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В связи с тем, что регулярный чемпионат не был доигран из-за вспышки коронавируса, итоговое положение команд было распределено в соответствии с процентом набранных ими очков. Таким образом, в Восточной конференции первое место досталось магнитогорскому «Металлургу» (73,96% очков), а второе — челябинскому «Трактору» (72,45%). При этом впервые не будет разыгран Кубок континента, который вручается команде, победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Сетка первого раунда плей-офф:

Запад

СКА (1) — «Динамо» Мн (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) — «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

ЦСКА (3) — «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» Мск (4) — «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Восток

«Металлург» (1) — «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Трактор» (2) — «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Салават Юлаев» (3) — «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) — «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.