КХЛ приостанавливает регулярный чемпионат

60 представителей команд заболели за прошедшие сутки

В Континентальной хоккейной Лиге объявили об отмене двух матчей, запланированных на 13 января, «Локомотив» — «Ак Барс» и «Динамо» Москва — «Спартак». Матчи «Трактор» – «Торпедо», запланированный 15 января, и «Трактор» – «Динамо» Рига с 19 января перенесены на более поздние даты. А о проведении матча СКА — «Сочи» станет известно в день игры, 13 января. Об этом объявили представители Лиги. Решение было принято в связи с ростом заболевших хоккеистов.

По состоянию на сегодняшний день у 171 представителя команд Лиги выявлены положительные тесты на коронавирус. Прирост за последние сутки составил 60 человек, в том числе и у 27 хоккеистов.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно», — сообщается на сайте КХЛ.

Игры, которые должны пройти 15, 17, 19 и 21 января 2022 года переносятся на более поздние даты. Матчи «Трактор» – «Торпедо», запланированный 15 января и «Трактор» – «Динамо» Рига на 19 января перенесены. Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января.

«КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки. Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах», — сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Купленные билеты на матчи будут действительны на новую дату проведения перенесенной встречи.