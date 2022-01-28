Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает официальный сайт КХЛ.

КХЛ провела опрос среди клубов, готовы ли они проводить матчи чемпионата во время Олимпийских игр. Против проголосовали 16 из 24 клубов лиги. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона будет опубликовано после 10 февраля.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе турнира сборная России встретится с соперниками из Чехии, Дании и Швейцарии. В первом матче сыграют сборные России и Швейцарии, начало — в 13:40 по челябинскому времени. За сборную России на Олимпийских играх выступят пять южноуральских хоккеистов.