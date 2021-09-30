КХЛ презентовала фирменный логотип Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске

В его основу вошли метеорит и гусеницы трактора

Директорат Континентальной хоккейной лиги представил фирменный стиль Недели звезд хоккея-2022, которая пройдет в Челябинске с 8 по 16 января и соберет лучших игроков трех лиг — КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

«Челябинск — крупный промышленный мегаполис с богатой историей, в которой славные страницы достижений местного хоккея занимают особое место. Воспитанники челябинской хоккейной школы побеждали на крупных международных турнирах, завоёвывали Кубок Гагарина, что делает область и её столицу одним из главных хоккейных регионов России. История и события Челябинска легли в основу фирменного стиля главного шоу сезона КХЛ», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

На логотипе Недели Звезд Хоккея-2022 изображено падение метеорита, который выглядит в виде шайбы на фоне звёздного неба. Форма логотипа — ромб, такая же, как у листа металла, который используется в машиностроении. Шрифт отсылает к тяжёлой промышленности Челябинска, тракторо- и танкостроению. Логотип выполнен в цветах герба Челябинской области, преобладают красный и золотой.

«Осталось сто дней до начала Недели Звёзд Хоккея в Челябинске. Это своего рода точка отсчета, которая приоткроет занавес над визуальным образом этого праздника. Приятно, что Континентальная хоккейная лига взяла за основу логотипа и фирменного стиля историю и события Челябинска, во второй раз принимающему это большое мероприятие», — отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Фирменный паттерн предстоящего мероприятия— сочетание метеорита, профиля танковой гусеницы и контура гайки. По традиции будет выпущена и линейка хоккейной атрибутики в фирменных цветах и с использованием стилистики главного шоу сезона КХЛ.

Напомним, что решение о проведении Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске было принято 8 июля в рамках визита в южноуральскую столицу президента КХЛ Алексея Морозова. Тогда руководитель Лиги и губернатор региона Алексей Текслер подписали соответствующее соглашение о проведении спортивного мероприятия.