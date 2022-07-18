КХЛ представила новый календарь игр на сезон‑2022/2023

В регулярном чемпионате состоится шесть южноуральских дерби

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2022/2023. В нем каждая команда сыграет по 68 матчей. Челябинскому «Трактору» предстоит сыграть по 6 раз с магнитогорским «Металлургом», новосибирской «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Накануне руководство КХЛ опубликовало даты первых домашних матчей всех команд в сезоне-2022/2023. Челябинский «Трактор» стартовый поединок на родном льду проведет 2 сентября против череповецкой «Северстали». Днем ранее новый сезон в КХЛ откроют финалисты минувшего сезона — обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА и серебряный призер магнитогорский «Металлург».

Сегодня, 18 июля, был представлен полный календарь игр КХЛ сезона-2022/2023. В регулярном чемпионате все команды сыграют по 68 матчей (в минувшем сезоне было 54). При составлении календаря учитывалась следующая структура для каждой из команд:

— 42 матча каждый с каждым (21 игра дома, 21 — в гостях);

— 20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях);

— 6 матчей в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).

Таким образом, челябинский «Трактор» сыграет по 2 матча с командами Западной конференции, по 4 поединка с соперниками Восточной конференции и 6 игр с географическими соседями, которые попали в разряд «принципиальных» для «черно-белых» — «Металлургом» (Магнитогорск), «Сибирью» (Новосибирск) и «Автомобилистом» (Екатеринбург).

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной — с 12 по 18 декабря 2022 года, которой будет предшествовать проведение Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске 10 и 11 декабря. Все это позволило сократить среднее количество матчей в день до 4,51 игры. Количество дней без матчей также минимальное — всего два дня — 6 и 8 февраля, что связано с одновременной длительной загрузкой арен у нескольких клубов и логистическими особенностями перемещения команд в тот период.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.