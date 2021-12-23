Континентальная хоккейная лига представила комплекты формы и экипировки для участников Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске, а также презентовала ключевые визуальные образы, сообщает пресс-служба КХЛ.
Для формы каждой из четырех команд использованы нестандартные для российского хоккея цвета. Сочетания золотого и белого, а также черного и золотого цветов до текущего сезона практически не встречались в фирменном стиле российских команд. Серебряный цвет использовался в качестве эксперимента.
Отметим, что выбор золотого и серебряного цветов обусловлен цветами герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите. Эти цвета при разработке формы дополнили классические черный и белый: их стильная монохромность соответствует цветам «Трактора», а строгость символизирует тесную связь городского хоккея с промышленностью Челябинска.
Внешний вид формы разработан при сотрудничестве с дизайнером Василием Ивановым — автором логотипа магнитогорского «Металлурга» и формы московской звездной недели в 2020 году.
В предыдущие годы на груди игроков Фонбет Матча звезд КХЛ размещался логотип мероприятия, но в 2022-м главное место на форме займут эмблемы новых команд: «Евразии», «Северной Америки», «Скандинавии» и «России». Логотипы напоминают металлические щиты, на которые нанесены «монограммы» с сокращенными названиями команд: EA («Евразия»), NA («Северная Америка»), SC («Скандинавия») и RU («Россия»).
Ключевой визуальный образ разработал известный диджитал-художник и иллюстратор Егор Голополосов. Для турнира в Челябинске Егор создал графику, вдохновленную комикс-культурой и эстетикой уличного искусства. Цвета иллюстрации — это смесь основной цветовой гаммы уик-энда и яркой колористики, используемой в комиксах и граффити.
«Не было цели создать реалистичную картинку. Хотелось получить ощущение фантастичности, что-то супергероическое, потому что, как мне кажется, спортсмены — это настоящие сверхлюди», — говорит Егор Голополосов.
Отметим, что хоккейные свитеры для болельщиков в цветах команд Недели звезд хоккея — «России», «Евразии», «Северной Америки» и «Скандинавии» — поступили в продажу в интернет-магазине КХЛ.
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