КХЛ предложила клубам не доигрывать регулярный чемпионат

С этой инициативой выступил президент Лиги Алексей Морозов

Руководство Континентальной хоккейной лиги предлагает клубам не доигрывать регулярный чемпионат. Об этом сообщил в эфире Первого канала президент Лиги Алексей Морозов. Его инициативу предстоит утвердить совету директоров Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

Планируется, что 16 команд, которые пройдут в плей-офф Кубка Гагарина, определят по проценту набранных очков в регулярном чемпионате. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, что 12 января в связи со вспышкой коронавируса в ряде клубов КХЛ приняла решение приостановить чемпионат. По данным Лиги, на тот момент у 171 представителя команд выявлены положительные тесты на коронавирус. Челябинский «Трактор» является лидером турнира с 73 набранными очками. Однако по потерянным очкам на первом месте находится магнитогорский «Металлург», у которого 71 очко и 2 матча в запасе.