КХЛ отменила матч «Салават Юлаева» с «Трактором» из-за вируса в составе уфимского клуба

Игра должна была состояться 7 ноября в Уфе

В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А», говорится на официальном сайте КХЛ.

Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

В последних двух матчах с «Амуром» и «Авангардом» некоторые игроки уфимской команды не принимали участие из-за болезни. Директорат Лиги принял решение об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.