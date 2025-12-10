КХЛ назвала полные составы команд на Матч звезд — 2026

В команду Урала вошли семь хоккеистов из «Трактора» и «Металлурга»

Континентальная хоккейная лига опубликовала окончательные составы команд на Матч звезд — 2026, который пройдет 7—8 февраля в Екатеринбурге. В заявку сборной Урала вошли семь игроков «Трактора» и «Металлурга» — защитники Григорий Дронов и Егор Яковлев, форварды Джошуа Ливо, Михаил Григоренко, Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Формирование состава команд на МВЗ-2026 проходило в несколько этапов. На первом сделали свой выбор в ходе голосования болельщики, на втором аналогичный опрос провели среди журналистов. Оставшиеся вакансии определил директорат КХЛ. Таким образом были сформированы четыре команды, укомплектованные 14 хоккеистами.

Составы команд Матча звезд — 2026 в Екатеринбурге:

KHL Ural Stars

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»).

Защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»).

Нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба — «Трактор»), Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все — «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба — «Автомобилист»).

KHL RUS Stars

Вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»).

Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Мск), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба — «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»), Даниил Сероух (ХК «Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars

Вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА).

Защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»).

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо» Мн).

По итогам Кубка вызова МХЛ на Фонбет Матч звезд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звезд.



KHL World Stars

Вратари: Зак Фукале («Динамо» Мн), Адам Шил («Барыс»).

Защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские драконы»).

Нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба — «Динамо» Мн), Максим Комтуа («Динамо» Мск), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).

Неделя звезд хоккея — 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок вызова. 7 февраля состоятся первая часть мастер-шоу и два полуфинала Матча звезд, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.

