Кириллу Денисову присвоено звание заслуженного работника физической культуры Челябинской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер

Одному из самых известных и титулованных южноуральских дзюдоистов, а ныне спортивному директору Федерации дзюдо России Кириллу Денисову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Челябинской области». Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер, сообщается на сайте губернатора.

«За высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни, большой личный вклад в развитие дзюдо Челябинской области и Российской Федерации постановляю присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры Челябинской области“ Денисову Кириллу Георгиевичу, спортивному директору Федерации дзюдо России», — сообщается в документе.

Отметим, что Кирилл Денисов является заслуженным мастером спорта. Воспитанник трехгорненской школы дзюдо на протяжении многих лет входил в состав национальной сборной России. За это время он дважды принимал участие в летних Олимпийских играх (2012 и 2016 гг.), пять раз становился призером чемпионатов мира (два серебра и три бронзы), является обладателем полного комплекта наград чемпионатов Европы.

В 2021 году спортсмен принял решение завершить спортивную карьеру для того, чтобы сосредоточиться на работе в Федерации дзюдо России, в которой с ноября 2020 года занимает должность спортивного директора. Возглавляет спортивный клуб «Ичибан», который Международная федерация дзюдо признала в числе пяти лучших мировых проектов по дзюдо для детей.