Кикбоксеры из Челябинской области выиграли восемь медалей чемпионата и первенства России в разделе «Фулл-контакт»

В активе южноуральцев — две серебряные и шесть бронзовых наград

Восемь медалей завоевали кикбоксеры Челябинской области на чемпионате и первенстве России в Красноярске. Спортивный турнир в разделе «фулл-контакт» проходил с 20 по 24 апреля во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Южный Урал был представлен воспитанниками школы «Буревестник».



«Всего за соревновательные дни участие в турнире приняли 758 кикбоксеров со всей страны. В рамках заключительного дня зрители увидели финалы в семи женских весовых категориях и 12 мужских. Челябинск представила команда кикбоксеров спортшколы „Буревестник“. В личном первенстве они завоевали два серебра и шесть бронзовых медалей»,— рассказали ИА «Первое областное» представители министерства спорта Челябинской области.

Отметим, соревнования в Красноярске были отборочными на чемпионат мира. Победители первенства примут участие в первенстве Европы. Он пройдет с 14 по 24 октября 2021 года в итальянском городе Езоло. Добавим, в мае этого года чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройду в Челябинске. Около 2 000 атлетов выявят сильнейших в четырех дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции».