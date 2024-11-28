Кикбоксеры Челябинской области завоевали медали на чемпионате мира

На соревнованиях в Испании в их активе 3 золотых и 2 серебряных награды

Успешно выступили спортсмены Челябинской области на чемпионате мира по кикбоксингу, прошедшем в Испании. На турнир отправились пять южноуральских атлетов, все они стали призерами соревнований. В их активе три золотых и две серебряных медали, сообщает Фонд поддержки спорта.

Чемпионат мира в Испании провела Международная федерация кикбоксинга (WKF — World Kickboxing Federation). В нем приняли участие более 1000 спортсменов из 48 стран. Отправились на соревнования в составе делегации от Российской Федерации и пять южноуральцев. Они вошли в команду, которую сформировала Всероссийская федерация кикбоксинга (ВФК). Причем на международных соревнованиях наши соотечественники выступали с национальной символикой — российским флагом и гимном.

На ЧМ-2024 в Испании российские спортсмены завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медали. Внесли вклад в результаты команды и спортсмены Челябинской области. Так, победителями соревнований стали Анастасия Букина (лайт-контакт, 66 кг), Анастасия Кононова (фулл-контакт, 60 кг) и Елизар Арестов (лайт-контакт, 71 кг). Серебро в активе Виктории Федюхиной (К-1, 54 кг) и Павла Шарыго (фулл-контакт, свыше 91 кг).

«Соревнования прошли успешно, спортсмены Челябинской области завоевали много медалей. Подготовка прошла не зря, я считаю, что это были достаточно важные соревнования для нас, и мы полностью оправдали ожидания», — считает Анастасия Букина.

«Мы рады, что здесь оказались. Рады, что не подвели. Рады, что многократно звучал наш гимн. Хотим повторить еще!» — добавляет заслуженный тренер России Руслан Ишмаков.

Участие южноуральских спортсменов в чемпионате мира по кикбоксингу WKF стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки спорта.