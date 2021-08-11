Министерство спорта РФ достигло договоренности с Федерацией компьютерного спорта активнее работать над пропагандой комплекса ГТО среди киберспортсменов. Директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов сообщил на брифинге журналистам, что все киберспортсмены должны вести здоровый образ жизни, а также постоянно и системно заниматься спортом.
«Если говорить про стратегические вызовы, то к 2030 году нам необходимо 70 процентов граждан вовлечь в систему занятий спортом. Киберспорт занимает отдельную роль в этом процессе — это важное движение, хотя сам вид деятельности у многих экспертов вызывает скептические вопросы, потому что не всегда имеет отношение именно к физической активности», — сказал Максим Уразов.
Также Максим Сергеевич заметил, что меняется даже внешний вид киберспортсменов, большинство из которых находятся в хорошей физической форме, они отлично выглядят, на них хочется равняться. Киберспорт должен стать таким направлением, чтобы окончательно у всех скептиков отбить все вопросы.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной сложности.
«Мы работаем над популяризацией норм ГТО, чтобы они давали дополнительные бонусы и мотивацию. Выполнение нормативов ГТО вовлекает людей в системное занятие физкультурой и спортом. Человек мотивирует себя, стимулирует, достигает результата. Это как раз то, что федерация должна транслировать. Все спортсмены должны вести здоровый образ жизни, чтобы соответствовать образу киберспортсмена. Федерация создает систему мотивации для привлечения спортсменов к выполнению нормативов ГТО. И это не единственная история. Должны быть организованы разного рода зарядки, ведь у спортсмена должна быть хорошая физическая подготовка», — добавил представитель Минспорта РФ.
Отметим, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году. Челябинская область располагается в топ-10 федерального рейтинга реализации комплекса ГТО по итогам II квартала текущего года. За шесть лет существования возрожденного комплекса около полумиллиона южноуральцев присоединились к движению ГТО, 300 тысяч из них приступили к выполнению нормативов комплекса, а 184 тысячи выполнили тесты на различные знаки отличия, что составляет 61,75% от количества приступивших к выполнению нормативов.
Автор: Степан Тимощук
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