Киберхоккейный «Металлург» стал победителем финала командного турнира RCL

«Сталевары» в серии до четырех побед всухую обыграли «Барыс eSports» из Нур-Султана

Киберхоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска стал победителем финала самого престижного командного турнира (6 × 6) Russian Championship League (RCL 8) по хоккею, режима EASHL игры NHL 21 от компании EA SPORTS.

В финале «сталевары» в серии до четырех побед всухую обыграли «Барыс eSports» из Нур-Султана. В состав «Металлурга» вошли два триумфатора недавнего чемпионата России по компьютерному спорту, проходившего в Челябинске: Максим Труханов, который стал победителем, и Александр Зверев, взявший бронзу.

«Несмотря на сухой счет в серии матчи выдались упорными и интересными. Отличительной особенностью формата 6 × 6 является сыгранность между всеми задействованными игроками. Более слаженные и результативные действия были у магнитогорцев. Они заслуженно победили. Четвертый поединок финальной серии вошел в историю лиги как самый продолжительный матч плей-офф при счете 0:0. Единственная, и, как оказалось, победная для „Металлурга“ шайба была заброшена лишь в конце пятого овертайма», — рассказал обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев, который комментировал встречу.

Отметим, что в первом раунде плей-офф представители Казахстана выбили из борьбы «EHC Traktor» из Челябинска (4:1 в серии), который в итоге не сумел занять призовое место.