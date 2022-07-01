Уроженец Челябинской области Олег Знарок официально стал новым главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс». Специалист намерен завоевать с казанской командой Кубок Гагарина. Контракт с Олегом Знарком и новым тренерским штабом подписан на один год, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».
Помощниками Олега Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.
«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в „Ак Барс“. Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — рассказал новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.
Напомним, что Олег Знарок возглавлял московский «Спартак» и СКА из Санкт-Петербурга. С питерской командой тренер в 2017 году выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Также Олег Знарок дважды завоевывал главный трофей КХЛ, будучи тренером московского «Динамо». В сезоне-2012/2013, будучи наставником «бело-голубых», переиграл челябинский «Трактор», главным тренером которого был Валерий Белоусов.
Известный специалист также возглавлял мужскую сборную России по хоккею — с 2014 по 2018 год. Команда под его руководством завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, а также одержала победу на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес