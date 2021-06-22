Хоккейный «Трактор» вернул своего воспитанника

Никита Тертышный присоединится к челябинской команде на предсезонном сборе

Руководство ХК «Трактор» заключило договор с «Югрой» (Ханты-Мансийск) о временном переходе форварда Никиты Тертышного на время предсезонного сбора. По его итогам будет принято решение о подписании нового контракта с хоккеистом, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В прошлом сезоне челябинский нападающий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 30 шайб, а также победил в розыгрыше плей-офф вместе с хоккейным клубом «Югра» и завоевал Кубок Петрова. Никита Тертышный провел за челябинский «Челмет» и хантымансийцев 71 матч, набрал 70 (36 + 34) очков.

Никита Тертышный родился 11 июня 1998 года в Челябинске, является воспитанником хоккейной школы «Трактор». Выступал за команды «Белые медведи», «Челмет», «Трактор» и «Югра». В составе «Белых медведей» завоевал бронзовые медали Кубка Харламова (2018).