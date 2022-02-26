Хоккейный товарищеский поединок 12-летних спортсменов завершился дракой

В ходе конфликта нанесены побои арбитру поединка

Сегодня, 26 февраля, хоккейный товарищеский матч между челябинскими командами «Белые медведи» и «Сигнал» 2010 годов рождения завершился дракой, в ходе которой были пострадал обслуживавший поединок арбитр. Зрители поединка засняли скандальный поединок на видео, которое было размещено в телеграм-канале «АренаБреда».

Товарищеский матч 12-летних хоккеистов проходил в ледовом дворце «Айсберг» в Курчатовском районе города Челябинска. Решение о его проведении приняли руководства спортшкол «Белые медведи» и «Сигнал» для того, чтобы команды могли получить соревновательную практику и подготовиться к главному турниру в сезоне — первенству России.

Однако сам поединок завершился массовой дракой, которую спровоцировал тренер проигравшей команды «Сигнал». По непонятным причинам он ударил судью, чем вызвал потасовку. На видеофрагмент попала завершающая стадия конфликта. На нем видно, что один из тренеров «Белых медведей» попытался погасить конфликт, а его подопечные отправились в раздевалку. Между тем, один из юных игроков «Сигнала» нанес судье несколько ударов руками в то время, как рефери на повышенных тонах выяснял отношения с тренером команды.

«Судьи, обслуживавшие поединок, оповестили о случившемся главного судью ЧГОО Федерации хоккея Сергей Загидуллина. Теперь будет собрана комиссия и проведено заседание дисциплинарного комитета, которые рассмотрят инцидент», — отметил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» директор СШОР «Трактор» Андрей Кудинов.

«Этот поединок не входил в план проведения городских или областных соревнований. Провести его договорились представители команд. Меня оповестили о случившемся судьи, обслуживавшие поединок. Я получил в распоряжение видео конфликта. К сожалению, на нем не видно то, с чего начался конфликт. Будем разбираться. Да, судьи могут ошибаться. Но тренеры должны держать себя в руках и не позволять своим подопечным распускать руки. Это безобразие! В ближайшее время выслушаем все стороны конфликта и примем соответствующее решение», — отметил Сергей Загидуллин.

Во время подготовки материала в распоряжение редакции ИА «Первое областное» поступил и другой фрагмент видео, в котором отражается начальная стадия конфликта после финальной сирены поединка. На нем тренер команды «Сигнал» сначала о чем-то разговаривал с арбитром матча, после чего толкнул его. Один из игроков проигравшей команды также вмешался в конфликт, нанеся арбитру несколько ударов руками.

Отметим, что в городской федерации хоккея не в курсе о случившемся. На момент обращения ИА «Первое областное» информация о конфликте в ходе товарищеского матча двух хоккейных команд представителям федерации не поступала.