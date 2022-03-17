Хоккейный клуб «Югра» перенес домашний матч в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Петрова с «Горняком-УГМК» в Челябинск, во дворец спорта «Юность». Это связано с проведением зимних Паралимпийский игр в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Игра между «Югрой» и «Горняком-УГМК» должна была пройти 19 марта на «Арена Югра», но она будет задействована для проведения Игр паралимпийцев по керлингу на колясках, ледовая площадка уже переоборудована под нужды керлингистов. Также будет занят и расположенный по соседству Ледовый дворец спорта, где пройдут матчи следж-хоккеистов.
Для выхода в полуфинал Кубка Петрова «Югре» нужно выиграть последний матч. Счет в серии — 3:1 в пользу хоккеистов из Ханты-Мансийска. Также «Югра» сообщила, что для болельщиков будет организован трансфер в Челябинск. Отъезд автобуса в Челябинск планируется 18 марта в 12:00.
Напомним, что хоккейный клуб «Челмет» завершил свое выступление в 1/8 финала Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге. Челябинцы уступили в серии с «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 2-4.
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