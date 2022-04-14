Хоккейный клуб «Трактор» завершит сезон традиционной встречей с болельщиками. 16 апреля в Ледовой арене имени Валерия Белоусова состоится масштабное шоу. Также южноуральскую команду наградят бронзовыми медалями президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Двери Ледовой арены «Трактор» откроются в 13:00. В фойе арены будут работать несколько интерактивных зон с развлекательной программой. Там же будет проведена фотосессия с хоккеистами команды, каждый их которых будет закреплен за своей локацией.

Позже пройдет масштабное проекционное шоу, после которого у болельщиков будет возможность выйти на площадку и провести время с любимыми хоккеистами под концертные ритмы популярных исполнителей. После массового катания состоится аукцион, где вы сможете приобрести игровые джерси хоккеистов «Трактора», также болельщиков ждет множество интересных конкурсов и памятные подарки.

Завершится мероприятие рисованием на льду Арены «Трактор» и общей фотографией со всей командой. Вход для всех желающих свободный.

С 10:00 утра в кассах Арены «Трактор» вы сможете получить билет на катание. Лимит болельщиков на льду, не учитывая открытые трибуны, составляет 300 человек. В кассах будет располагаться инструкция, и если вам что-то будет непонятно, волонтеры смогут подробно объяснить карту мероприятия.

Напомним, что глава региона, президент ХК «Трактор», встретился с руководством, тренерским штабом и хоккеистами челябинской команды. Алексей Текслер поблагодарил клуб за успешно проведенный сезон, пообещав оказывать дальнейшую всестороннюю поддержку для того, чтобы команда продолжала свою динамику развития.