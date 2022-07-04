Хоккейный клуб «Трактор» заключил пробный контракт с вундеркиндом из Югры

Ярослав Яппаров пройдет летний просмотровый сбор с челябинской командой

Сегодня, 4 июля, хоккейный клуб «Трактор» объявил о подписании пробного контракта с перспективным молодым форвардом Ярославом Яппаровым. Права на воспитанника ангарского «Ермака» перешли к челябинскому клубу. В составе «черно-белых» хоккеист проведет летние учебно-тренировочные сборы, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Ярослав Яппаров — воспитанник ангарского «Ермака». В сезоне 2018/2019 форвард присоединился к системе «Югры» из Ханты-Мансийска. В прошедшем сезоне Яппаров выступал за югорчан в трех разных лигах (ЮХЛ, МХЛ и ВХЛ). В составе команды «Югра-ЮКИОР» стал победителем финала первенства России среди юниоров до 18 лет. На турнире в Альметьевске Яппаров сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач.

В этом же сезоне Ярослав выступал в МХЛ за «Мамонтов Югры». 18-летний форвард провел 67 матчей и заработал 53 (28+25) очка. По ходу сезона он также дебютировал в ВХЛ, где сыграл два матча за «Югру». В мае Яппаров был вызван в молодежную сборную России (красные) для участия в Кубке Черного моря. На турнире в Сочи форвард провел три игры.

«Создание клубной скаутской службы во многом было ориентировано на поиск молодых талантов, способных усилить „Трактор“ и создать глубину в системе. Ярослав Яппаров отлично проявил себя в прошлом сезоне, выступая за юниорскую и молодежную команду „Югры“, а также сборную России U20 на турнире в Сочи. В Челябинске этот нападающий сможет получить должное развитие и в ближайшем будущем создать конкуренцию среди форвардов основного состава. Уже в июле он примет участие в предсезонном сборе „Трактора“ и, возможно, болельщики клуба увидят его в составе на одном из запланированных летом турниров», — говорит гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Отметим, что в условиях сокращения лимита на легионеров, который должен случиться уже через год, внимание к своим талантам, способным развиваться в системе клуба и через несколько лет дойти до КХЛ, будет только расти. Ярослав Яппаров отметился высокой результативностью в прошлом сезоне в «Мамонтах Югры» и обратил на себя внимание на турнире в Сочи в составе сборной России среди хоккеистов до 20 лет.