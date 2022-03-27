Хоккейный клуб «Трактор» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина

И гарантировал себе как минимум бронзовые медали

Сегодня, 27 марта, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в шестом матче серии над «Салаватом Юлаевым» — 2:1 и выиграли серию 4-2. Южноуральский клуб вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В сегодняшнем поединке в случае успеха «черно-былые» имели возможность завершить серию с «Салаватом Юлаевым» выйти в финал Восточной конференции. И предпосылки к этому были. В двух предыдущих матчах «Трактор» брал верх. При этом в Уфе южноуральцы сокрушили соперника 7:1. Правда, два дня спустя в Челябинске в тяжелейшей борьбе вырвали победу 2:1.

Первый отрезок матча прошел при небольшом территориальном преимуществе хозяев. Впрочем, долгое время до реальных угроз воротам «черно-белых» дело не доходило. Куда веселее и острей пошла игра ближе к исходу первого отрезка матча.

За 4 минуты до его конца по краю опасно прорывался по флангу форвард хозяев Алексей Пустозеров. Его кистевой бросок не без труда парировал Роман Вилл. Минуту спустя в аналогичной ситуации атаковал ворота «черно-белых» Александр Кадейкин. Вновь голкипер челябинцев угрозу отвел — да так, что Сергей Телегин едва случайно не стал автором автогола. Тут же в ответной атаке опасный бросок нанес Владимир Ткачев, Кравцову не хватило мгновения при игре на добивании.

В дебюте второго периода уфимцы получили возможность впервые сыграть в большинстве. Хозяева льда действовали две минуты очень остро, «черно-белым» с большим трудом удалось сдержать натиск противника. В момент появления удаленного игрока челябинцам удалось вывести на рандеву с Шарыченковым Андрея Стася. Увы, форвард не смог повторить трюк Томаша Гики в третьем матче серии.

Бывальцев сумел обыграть защитника и выйти «1 в 0» с голкипером уфимцев — не хватило пространства для маневра. «Юлаевцы» ответили еще более опасным моментом для взятия ворот — форвард Данил Башкиров оказался на ударной позиции по центру ворот, но умудрился бросить мимо ворот. Тут же после многоходовой комбинации мог открывать счет Виталий Кравцов, но невероятный сэйв после его броска совершил Шарыченков. Гол назревал.

И он случился. В середине второго периода «Трактору» удалось открыть счет в матче. Ювелирную передачу Сергея Телегина замкнул на дальней штанге подключившийся к атаке Ник Бэйлен — 1:0. Эта шайба заставила встрепенуться хозяев. Уфимцы пошли вперед большими силами и создали несколько опасных возможностей забить.

С большим трудом «черно-белым» удалось выстоять, а затем выровнять игру и перейти в наступление. За 2 с небольшим минуты до конца второго периода ошибку допустил безупречно действовавший до этого Александр Шарыченков. Неуданый выброс шайбы из-за ворот привела к броску Лоуренса Пилута, а Вячеслав Основин был расторопней на добивании. Этот гол стал первым для форварда «Трактора» в нынешнем плей-офф — 2:0!

В третьем отрезке матча челябинцы героически сражались и отбивались от шквала атак хозяев. Виноваты, впрочем, были в этом сами «черно-белые», совершившие три необязательных удаления. Особенно сложным моментом стали два подряд удаления, из-за которых наша команда играла 4 минуты в меньшинстве. Южноуральцы выстояли, хотя приходилось очень непросто. А затем и еще раз, когда за толчок соперника на борт вынужден был отдохнуть Артем Блажиевский.

И все же хозяевам удалось забросить. Причем, в ситуации, когда ничего не предвещало беды. При выходе из своей зоны ошибся Сергей Телегин. Потеря шайбы привела к голу — Александр Кадейкин расстреливал пустые ворота — 2:1. А играть в третьем периоде оставалось еще 4 минуты. Уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но финишного навала не получилось.

Таким образом, «Трактор» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. Соперник нашей команды может определиться уже завтра, если в другой паре магнитогорский «Металлург» выиграет у омского «Авангарда» (счет в серии 3-2 в пользу южноуральцев). Но челябинцы как минимум гарантировали себе бронзовые медали. Впрочем, о них сейчас вряд ли кто думает — впереди ожесточенная борьба за Кубок Гагарина.