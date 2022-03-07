Хоккейный клуб «Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинцы выиграли «Нефтехимик» в четвертом матче со счетом 3:2

Сегодня, 7 марта, челябинский «Трактор» одержал четвертую победу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина над «Нефтехимиком». Южноуральцы выиграли в Нижнекамске со счетом 3:2 и прошли в четвертьфинал турнира, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Хозяева бодро начали встречу. Уже на четвертой минуте заработали большинство и реализовала его. В конце стартовой двадцатиминутки «черно-белые» тоже смогли реализовать большинство. Однако после видеоповтора гол был отменен. Челябинцам удалось сравнять счет только во втором периоде. Отличился Сергей Телегин. Но спустя три минуты «Нефтехимик» снова вышел в лидеры. За несколько минут до перерыва Томаш Гика сравнял счет в матче.



«Черно-белые» пошли на штурм в третьем периоде и смогли выйти вперед. Победную шайбу забросил Андрей Стась. После взятия ворот челябинцы сосредоточились на игре в обороне, в то время как «Нефтехимик» бросился отыгрываться, но безуспешно. «Трактор» выиграл серию 4-0 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

