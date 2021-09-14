Хоккейный клуб «Трактор» вырвался в число лидеров на «Востоке»

Челябинцы обыграли «Витязь» и обошли магнитогорский «Металлург» в КХЛ

Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над подмосковным «Витязем» (4:3). Эта победа позволила «черно-белым» обойти магнитогорский «Металлург» и выйти на второе место в турнирной таблице в Восточной конференции.

На старте регулярного чемпионата «Трактор» не убедительно проводит стартовый первый период. Первый «звоночек» прозвенел в домашнем поединке с «Сибирью», в котором после первых 20 минут наша команда «горела» 0:2. В гостевом матче с «Йокеритом» и вовсе уступала 0:3. И если в первом случае челябинцам удалось переломить ход матча, то во втором спастись не удалось.

Поединок с «Витязем» вновь напомнил своим сюжетом первые два стартовых матча «Трактора» в чемпионате. Уже на 6-й минуте хозяева льда открыли счет в матче — большинство реализовал Федор Малыхин. К исходу периода Александр Яремчук увеличил отрыв в счете — 2:0.

«Трактор» встрепенулся во втором периоде, чаще угрожая воротам соперника. Как результат — Лукаш Седлак мастерски подправил шайбу после броска Телегина, а за полторы минуты до свистка на перерыв Теему Пулккинен на добивании поразил пустой угол ворот Ильи Ежова.

Когда за 6 с половиной минут до конца третьего периода Альберту Яруллину удалось вывести команду вперед, казалось, что «Трактор» своего уже не упустит. Тем не менее, «Витязь» сумел найти в себе силы сравнять счет. И все же победную точку в матче поставили челябинцы. Победную шайбу на свой счет записал все тот же Яруллин — 4:3!

«Трактор» выходит на второе место с 9 очками, опережая магнитогорский «Металлург». Впереди лишь уфимский «Салават Юлаев» с 10 очками. Следующий матч челябинцы проведут также на выезде — послезавтра, 16 сентября подопечные Анвара Гатиятулина сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком».