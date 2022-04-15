Хоккейный клуб «Трактор» в трансферной политике продолжит практику точечного усиления

Но селекция будет зависеть от того, продолжат ли выступление в челябинской команде легионеры

Трансферная кампания челябинского хоккейного клуба «Трактор» на сезон-2022/2023 во многом будет зависеть от того, продолжат ли выступать за команду легионеры. Об этом сообщил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин на итоговой пресс-конференции клуба по итогам сезона-2021/2022.

Вопрос о выступлении шести иностранных хоккеистов за челябинский «Трактор» в следующем сезоне остается открытым. По словам гендиректора клуба Ивана Савина, многое будет зависеть от самих игроков.

«Мы благодарны им за то, что в непростой период остались в команде и доиграли сезон. Причем по самоотдаче к ним нет никаких претензий. Знаю, что на них оказывалось давление в связи со всеми известными событиями. Но они своим отношением к клубу доказали, что он им не безразличен», — отметил Иван Савин.

Гендиректор «Трактора» сообщил, что обращался в руководство КХЛ по поводу возможного участия легионеров в лиге в следующем сезоне. Никаких запретов нет. Но принимать решение должны сами игроки.

«Мы отпустили ребят, они уезжают к себе на родину, пообщаются со своими родными и близкими. Надо дать им возможность отдохнуть и принять самостоятельное и взвешенное решение. Спустя некоторое время выйдем к ним на связь для того, чтобы понять, будем ли мы на них рассчитывать. И они, и мы заинтересованы в том, чтобы определиться с будущим как можно быстрее», — добавил Иван Савин.

Напомним, что за челябинский «Трактор» в сезоне-2021/2022 выступали шесть игроков-иностранцев — Ник Бэйлен (США), Роман Вилл, Лукаш Седлак, Томаш Гика (все — Чехия), Теему Пулккинен (Финляндия), Лоуренс Пилут (Швеция).