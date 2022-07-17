Хоккейный клуб «Трактор» в КХЛ сезона-2022/2023 стартует матчем с «Северсталью»

Челябинцы примут соперников на своем льду 2 сентября

Континентальная хоккейная лига опубликовала даты первых домашних матчей каждого клуба в регулярном чемпионате сезона-2022/2023. Челябинский «Трактор» стартует 2 сентября домашним поединком против «Северстали». Полный календарь турнира будет опубликован завтра, 18 июля, сообщается на сайте КХЛ.

Всего в регулярном чемпионате все команды проведут по 68 матчей. Стартует турнир с Кубка Открытия, в котором встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА и финалист прошлого сезона магнитогорский «Металлург».

Ранее директорат Лиги утвердил структуру и формат турнира в сезоне-2023/2023. Так, регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд КХЛ-2022.