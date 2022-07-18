Хоккейный клуб «Трактор» уже с Пулккиненом, но еще без Бэйлена

Челябинская команда провела открытую тренировку для СМИ

Сегодня, 18 июля, хоккеисты челябинского «Трактора» провели открытую тренировку для СМИ. В занятии приняли участие 28 игроков, в том числе четыре голкипера. Вместе с командой тренировался финский форвард Теему Пулккинен. Вопрос по американскому защитнику с белорусским паспортом Нику Бэйлену остается открытым, его в штабе челябинского клуба ждут в ближайшее время, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На открытую тренировку в арене «Трактор» челябинский клуб вышел практически в боевом своем составе. Не хватало лишь голкипера Константина Устименко, который после травмы продолжает подготовку к новому сезону по индивидуальному плану. По словам врача команды Вадима Чуппы, к сентябрю вратарь полностью восстановится.

Как это часто бывает на начальной стадии подготовки к сезону, в команде царит хоть и веселая, но рабочая атмосфера. Ребята за летний период успели соскучиться по хоккею и общению друг с другом. Но серьезные физические нагрузки не дают расслабляться и держат в тонусе.

«Помогает то, что летом не сидели сложа руки и поддерживали физическую форму, хоть и в щадящем режиме. Это помогает организму безболезненно подключиться к тренировочному процессу», — объяснил капитан команды Сергей Калинин.

По ходу часового занятия на льду наставник челябинского клуба Анвар Гатиятулин редко вмешивался в тренировочный процесс. Но, по всей видимости, находился в хорошем расположении духа — часто улыбался и радовался действиям подопечных. «Соскучились друг по другу за лето, настроение хорошее», — объяснил свое поведение хедкоуч «Трактора».

«Доволен тем, что ребята вернулись из отпуска в хорошем состоянии. Первый цикл подготовки к новому сезону закончился, осталась только функциональная подготовка на „земле“. Дальше команду ждут еще два цикла. Да, команда стала опытней, но уверен, что физических кондиций хватит ребятам на весь сезон. У нас есть взаимозаменяемость и глубина состава», — добавил главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин.

Вернулся в расположение команды и финский форвард Теему Пулккинен. А что касается еще одного легионера Ника Бэйлена, то вопрос по нему остается открытым. По нашей информации, американец в скором времени присоединится к клубу, но когда это произойдет, никто не знает.

Один из лучших снайперов клуба в минувшем сезоне Никита Тертышный в общении с журналистами признался, что рад возвращению в Челябинск Антона Бурдасова. На тренировке тренерский штаб «Трактора» попробовал сочетание двух этих форвардов. Но говорить о том, в каком звене и каких сочетаниях будут задействовать новобранцев команды, разумеется, еще преждевременно.

«Задумывался ли я об отъезде в Северную Америку? Сейчас скажу что-то, и меня закроют. Отвечу так: все возможно. Я продлил контракт с „Трактором“ на два года. Поэтому все мысли сейчас связаны с челябинским клубом. Нужно доказывать, что успешное выступление в прошлом сезоне было не случайным. Так что про НХЛ спросите у меня лучше через два года», — сообщил Никита Тертышный.

После тренировки на льду команда в полном составе отправилась на стадион им. Е. Елесиной, где провела занятие на «земле». Перед стартом нового сезона «Трактор» по традиции примет участие в двух предсезонных турнирах — мемориале им. Ромазана в Магнитогорске (9—12 августа) и Кубке губернатора Челябинской области (24—27 августа). 2 сентября челябинцы откроют сезон в КХЛ домашним поединком против «Северстали».