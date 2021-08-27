Хоккейный клуб «Трактор» уступил в финале Кубка губернатора

В решающем матче за трофей челябинцы уступили «Автомобилисту» — 1:3

Сегодня, 27 августа, под сводами Ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова прошёл финал Кубка Губернатора Челябинской области по хоккею. В уральском дерби сильней оказались хоккеисты «Автомобилиста» из Екатеринбурга, челябинский «Трактор» занял второе место, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Состав «черно-белых» на финальный матч вызвал удивление болельщиков: тренерский штаб «Трактора» во главе с Анваром Гатиятулиным принял решение доверить «первого номера» Эмилю Гарипову. И не ошибся — голкипер действовал надёжно и показывал хорошую игру, несмотря на долгое отсутствие на льду.

Большую часть первого периода «черно-белые» оборонялись, успев заработать три удаления. Но благодаря грамотным действиям полевых игроков, челябинцам удалось продержаться в меньшинстве и не дать сопернику открыть счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка получилась напряжённой: команды обменивались контратаками. Хозяева льда успели поиграть в численном преимуществе, но никакого результата это не принесло. За 48 секунд до конца периода канадский форвард гостей Патрис Кормье открыл-таки счет в матче.

Богатым на события выдался заключительный отрезок матча. На второй минуте Егор Фатеев оставил челябинцев в меньшинстве, чем смог воспользоваться нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек. Он реализовал выход один в ноль и увеличил отрыв в счёте — 2:0.

Тем не менее, ответ челябинцев не заставила себя долго ждать — за 12 минут до финального свистка при игре в равных составах с передачи Теему Пулккинена и Лоуренса Пилута шайбу забросил Владимир Ткачев — 2:1. На последних минут игры хозяева льда могли несколько раз забить и перевести игру в овертайм. Сменив вратаря на шестого полевого игрока, челябинцы пропустили шайбу в свои ворота — Степан Хрипунов отправил шайбу в пустые ворота челябинской команды и установил окончательный счет в матче — 3:1.

«Автомобилист» — обладатель Кубка губернатора Челябинской области! «Трактор» занял итоговое второе место, у ярославского «Локомотива» — 3-е, замкнула квартет «Сибирь». Отметим, что два хоккеиста «Трактора» по итогам турнира получили индивидуальные призы: Роман Вилл — лучший голкипер, Лоуренс Пилут — лучший защитник.

Автор: София Поромова