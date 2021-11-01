Хоккейный клуб «Трактор» уступил подмосковному «Витязю»

На домашнем льду челябинская команда проиграла со счетом 2:4

Сегодня, 1 ноября, хоккеисты челябинского «Трактора» в равной борьбе уступили в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязю». Подмосковный коллектив, занимавший последнее место в Западной конференции, сумел не только дать бой одному из лидеров «Востока», но и одержать неожиданную победу со счетом 4:2.

Накануне «черно-белые» сыграли один из лучших матчей в сезоне, одержав сокрушительную победу над сильным казанским «Ак Барсом» — 5:0. Казалось, что команде удастся выдать не менее яркую игру на фоне эмоционального подъема и в поединке с «Витязем». Увы, гостям удалось навязать свою игру.

В первом отрезке матча хозяева льда контролировали ход игры, первыми забили. Автором заброшенной шайбы стал лучший снайпер клуба Лукаш Седлак. Однако во втором периоде «витязям» удалось не только сократить разрыв в счете, но и выйти вперед.

В дебюте третьего периода челябинцы получили прекрасную возможность переломить ход матча. За грубый толчок соперника на борт соперники получили 5 минут штрафа. Челябинцам удалось почти тут же сравнять счет — автором заброшенной шайбы стал Виталий Абрамов. Однако в дальнейшем в большинстве наша команда сыграла не лучшим образом.

За 2 минуты до конца третьего периода подмосковным хоккеистам удалось в третий раз огорчить голкипера «черно-белых» Романа Вилла. Хозяева пошли ва-банк, имели несколько возможностей спасти матч, но пропустили в пустые ворота. Итоговый счет — 2:4.

Следующий матч «Трактор» сыграет уже послезавтра, 3 ноября. В заключительном матче домашней серии челябинцы примут «Адмирал» из Владивостока. Начало матча — в 16:00.