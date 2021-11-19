Хоккейный клуб «Трактор» уступил «Нефтехимику» и прервал победную серию

В Челябинске южноуральцы неожиданно проиграли соперникам из Нижнекамска — 0:1

Сегодня, 19 ноября, хоккеисты челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке принимали нижнекамский «Нефтехимик». Несмотря на игровое преимущество, хозяева льда уступили соперникам с минимальным счетом «всухую» — 0:1.

«Черно-белые» с первых минут играли первым номером, сообщает пресс-служба южноуральского клуба. Гости из Нижнекамска, напротив, сделали акцент на оборону. «Нефтехимик» особо не прессинговал челябинцев, а встречал атаки хозяев в средней зоне.

Большая часть первой трети матча прошла c минимальным количеством опасных моментов у ворот Романа Вилла и Александра Судницина. На последних минутах периода подопечные Анвара Гатиятулина заработали большинство, но спецбригада меньшинства нижнекамцев нейтрализовала атаки южноуральцев. Безголевая ничья по итогам стартового игрового отрезка.

Во второй трети матча хозяева продолжили давление на ворота Александра Судницина. В неравных составах спецбригада «Трактора» обрушила на владения гостей град шайб, но ни одна из них не достигла цели. На закате периода гости ответили острой контратакой, но бросок нападающего нижнекамцев отразил Роман Вилл. Итог — 0:0 перед заключительным отрезком матча.

Третий период вновь прошёл с преимуществом «Трактора», но преобразовать свои моменты в заброшенные шайбы челябинцы не смогли. «Нефтехимик», напротив, воспользовался одним из немногочисленных шансов у ворот Романа Вилла. Единственную шайбу в матче забросил Рафаэль Бикмуллин — 0:1. «Черно-белые» бросились отыгрываться, но в завершающих стадиях атак их подводила неточность.

Следующий матч южноуральцы проведут послезавтра, 21 ноября. Дома «Трактор» примет «Адмирал» из Владивостока.