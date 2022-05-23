Сегодня, 23 мая, в Челябинске прошли четвертьфинальные матчи первенства России среди юниоров. «Трактор» U17 одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Проигрывая после первой четверти в одну шайбу, челябинцы смогли совершить камбэк и выбить из розыгрыша действующих чемпионов. Заброшенными шайбами в составе «черно-белых» отметились Артемий Низамеев (дубль) и Константин Кузьминых.
«Мы выходили с боевым настроем. Было обидно проигрывать в прошлой встрече Омску, так как мы играли с ними еще в „регулярке“ и уступили. Получилось перенести этот настрой. Все ребята подбадривали друг друга, все хотели отыграться ― мы думали только о победе. Никто не хотел уступать, нужные слова находил наш капитан ― Артемий Низамеев, оформивший сегодня дубль», — отметил форвард команды «Трактор» U17 Константин Кузьминых.
Завтра в полуфинале «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Начало встречи — в 15:15 по челябинскому времени.
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