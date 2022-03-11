Сегодня, 11 марта, стало известно расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021/2022. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в четвертьфинале сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые поединки серии пройдут 17 и 19 марта в Челябинске, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Команды третий раз в истории КХЛ встретятся между собой в розыгрыше Кубка Гагарина. Первое противостояние состоялось весной 2018 года. Тогда подопечные Анвара Гатиятулина выиграли серию — 4:3. В прошлом сезоне состоялось второе противостояние. В первом раунде «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в серии плей-офф со счетом 1:4.
В этом году «черное-белые» в первом раунде обыграли «Нефтехимик» — 4:0, уфимцам понадобилось пять матчей, чтобы пройти «Сибирь».
Билеты на два первых домашних матча «Трактора» можно будет купить с 12 марта. Доступ на Ледовую арену будет осуществляться только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев и паспорте, или медотводе.
Расписание матчей по челябинскому времени:
17 марта, 19:00, Челябинск
19 марта, 17:00, Челябинск
21 марта, 19:00, Уфа
23 марта, 19:00, Уфа
Если понадобится:
25 марта, 19:00, Челябинск
27 марта, 17:00, Уфа
29 марта, 19:00, Челябинск
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города