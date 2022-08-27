Сегодня, 27 августа, в Челябинске прошли заключительные матчи Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. В последней игре «Трактор» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:1 и четвертый раз в истории выиграл домашний предсезонный турнир, передает корреспондент ИА «Первый областной».
На заключительный матч кубка «Трактор» вышел в привычных сочетаниях, внеся минимальные изменения. «Автомобилист» не заявил на матч лидеров и доверил игровое время молодым игрокам. В первом периоде челябинская команда забросила три безответные шайбы. В составе «черно-белых» отличились Антон Бурдасов, Петр Хохряков и Максим Шабанов.
Во втором отрезке матча игра выровнялась. «Черно-белые» провели несколько неплохих атак, но безуспешно. Хоккеисты «Автомобилиста» нанесли 12 бросков по воротам Эмиля Гарипова, но голкипер «Трактора» сохранил свои ворота "сухими«.На старте заключительного игрового отрезка Стефан Да Коста реализовал большинство и отыграл одну шайбу — 3:1. На последних минутах Николай Заварухин заменил голкипера «Авто» на шестого полевого игрока, но это не помогло соперникам сравнять счет.
«Черно-белые» в четвертый раз в истории выиграли домашний предсезонный турнир. В новом сезоне челябинский «Трактор» стартует 2 сентября домашним поединком против «Северстали». Напомним, что хоккеисты челябинского «Трактора» во второй раз в истории выиграли мемориал Ромазана в Магнитогорске. В заключительном матче «черно-белые» уступили в овертайме «Амуру» — 1:2.
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