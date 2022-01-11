Хоккейный клуб «Трактор» стал единоличным лидером чемпионата КХЛ

Челябинская команда в повторном матче обыграла «Куньлунь» — 4:2

Сегодня, 10 января, хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска вышел на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ благодаря гостевой победе над «Куньлунем» из Пекина со счетом 4:2. Это уже седьмая кряду победа подопечных Анвара Гатиятулина, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Уже к 5-й минуте первого периода «черно-белым» удалось дважды зажечь красный свет за воротами клуба из Китая. Отличились Алексей Бывальцев и Егор Фатеев. И в целом, стартовая 20-минутка прошла при полном преимуществе гостей.

В середине второго периода Сергей Телегин сделал счет крупным (3:0) и, казалось, наша команда уверенно доведет дело до победы. Однако «драконам» удалось сократить разрыв в счете до минимума. Сначала «распечатал» ворота Эмиля Гарипова канадец Брендан Ип, а в дебюте третьего периода заброшенную шайбу на свой счет записал американец Джейк Челиос.

В третьем отрезке матча командные скорости резко возросли. Хозяева льда, почувствовав, что могут спасти матч, бросились вперед. Челябинцы старались больше владеть шайбой, остро действовали на контратаках. За 2 с небольшим минуты до сирены тренерский штаб китайского клуба заменил голкипера на шестого полевого игрока. Игра ва-банк себя не оправдала — броском из центрального круга вбрасывания в пустые ворота точный бросок удался Максиму Шабанову. Для 21-летнего форварда это дебютный гол в КХЛ.

«Трактор» стал единоличным лидером чемпионата, одержав 7-ю победу подряд. Следующий матч челябинцы проведут в Нижнекамске 12 января против «Нефтехимика».