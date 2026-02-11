Хоккейный клуб «Трактор» совершил фирменный камбэк в матче с «Амуром»

Челябинцы проигрывали 1:4, но выиграли со счетом 6:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» в невероятно напряженном и эмоциональном матче вырвали победу у хабаровского «Амура» в чемпионате КХЛ. Подопечные Евгения Корешкова уступали в счете 1:4, но еще во втором периоде сравняли счет, забив три безответные шайбы. Победу «черно-белым» принес точный бросок за полторы минуты до финальной сирены Михаила Григоренко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У обеих команд было немало времени на то, чтобы подготовиться к матчу. В связи с проведением Матча звезд КХЛ хоккеисты получили неделю отдыха. Любопытно было узнать, кому больше пошла на пользу пауза в «регулярке». У «Трактора» впервые в заявку на матч попали два новобранца: в обороне дебютировал Михал Чайковски, а в нападении — Александр Кисаков. Кроме того, восстановился от травмы форвард Василий Глотов.

Начало матча наши парни «проспали». Уже в дебюте «Трактор» остался в меньшинстве. Хозяева практически тут же реализовали лишнего. Бросок с ползоны Ивана Мищенко оборона челябинцев заблокировать не успела — 1:0. Две минуты спустя хабаровчане забросили и еще одну шайбу. На этот раз прицельный выстрел удался Александру Гальченюку.

Любопытно, что в первые пять минут игры «тигры» нанесли три броска в створ, два из них достигли цели. Удивительно высокий процент реализации! Что касается челябинцев, то они как будто не вышли из зимней спячки: не успевали перекрывать зоны, плохо двигали шайбу в чужой зоне и вообще выглядели на льду «тяжеловато».

Лишь к середине периода они наконец-таки разбегались, а в концовке сократили разрыв в счете. Позиционную атаку завершил в сутолоке у ворот соперника Егор Коршков. Но отметим и результативное действие Александра Кисакова. Это после его броска шайба остановилась на «ленточке» ворот хабаровчан. 1:2 не в нашу пользу — итог первой 20-минутки матча.

Чуть лучше действовали хоккеисты «Трактора» во втором периоде. Вот только опасных моментов у ворот соперникам им создать не удавалось. Хорошая возможность для взятия ворот была разве что у Александра Кисакова. Увы, голкипер «Амура» Дамир Шаймарданов был на месте.

Зато хозяева льда здорово сыграли на контратаках. Они дважды подловили «черно-белых» на ошибках. Сначала в быстром отрыве нанес хороший бросок Кирилл Петьков, а уже через полторы минуты реализовал выход «1 в 0» Ярослав Лихачев. Ужасную ошибку в последнем случае на синей линии совершил Андрей Прибыльский. Да и голкипер «Трактора» Сергей Мыльников в первом эпизоде, мягко говоря, не выручил.

После четвертой пропущенной шайбы у челябинцев в ворота встал Денис Утенков. Так состоялся дебют 21-летнего голкипера в КХЛ! Приятно, что он хорошо вошел в игру и даже отстоял на «ноль» во втором периоде. А затем и состоялся перформанс хоккеистов «Трактора», когда за 3,5 минуты они забросили три шайбы и сравняли счет!

Сначала отличился Виталий Кравцов, пополнив свой снайперский счет. Затем здорово сыграл Александр Кисаков. Именно он после ошибки голкипера хозяев грамотно разобрался в ситуации и выдал роскошный пас на открытого Александра Кадейкина. Тому не составило труда поразить практически пустые ворота соперника — 3:4. Наконец, четвертую шайбу у «черно-белых» забросил Максим Джиошвили. Тренеры хозяев запросили видеопросмотр, посчитав, что перед взятием ворот Андрей Светлаков сделал пас рукой. Судьи нарушения не увидели — так хабаровчане получили 2 минуты штрафа за задержку игры.

4:4 перед заключительным отрезком матча, но психологическое преимущество было уже за хоккеистами «Трактора». Оставалось только продолжить играть так, как в концовке второго периода. И уже в дебюте Александр Рыков вывел «черно-белых» вперед! Он замкнул хитрую передачу Михаила Григоренко. Увы, но вели в счете наши парни недолго: в середине периода хозяева льда затолкали-таки шайбу в ворота Дениса Утенкова.

5:5 — и надо было начинать все сначала. Игра стала проходить на встречных курсах, обе команды создали несколько хороших подходов к владениям соперника. Один момент с участием Михала Чайковски чего стоит! Развязка наступила за полторы минуты до финальной сирены. Это Михаил Григоренко с разворота неожиданно бросил и застал врасплох голкипера «тигров». 6:5 в нашу пользу! Наша команда довела матч до победы в этом удивительно напряженном и эмоциональном поединке.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 11 февраля. «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 (2:1, 2:3, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Иван Мищенко (Олег Ли, Артем Шварев), 03:26 (5×4).

2:0 — Александр Гальченюк (Ярослав Лихачев, Егор Воронков), 05:49 (5×5).

2:1 — Егор Коршков (Александр Кисаков, Александр Кадейкин), 15:31 (5×5).

3:1 — Кирилл Петьков (Ярослав Дыбленко), 29:01 (5×5).

4:1 — Ярослав Лихачев, 30:21 (5×5).

4:2 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков, Максим Джиошвили), 33:42 (5×5).

4:3 — Александр Кадейкин (Александр Кисаков), 36:14 (5×5).

4:4 — Максим Джиошвили (Андрей Светлаков, Григорий Дронов), 37:15 (5×5).

4:5 — Александр Рыков (Михаил Григоренко, Василий Глотов), 41:02 (5×5).

5:5 — Ярослав Лихачев (Олег Ли, Иван Мищенко), 47:40 (5×5).

5:6 — Михаил Григоренко (Василий Глотов), 58:42 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Михаил Григоренко («Трактор»)

Забросил победную шайбу, набрал в итоге 2 (1 + 1) результативных балла.

Ярослав Лихачев («Амур»)

Лучший в составе хабаровского клуба, а возможно, и всего матча. Набрал 3 (2 + 1) очка. Но его команда проиграла — дадим форварду две звезды.

Денис Утенков («Трактор»)

Появился на льду в середине матча. Дебют в КХЛ прошел шикарно: помог команде сделать камбэк, хотя одну шайбу все-таки пропустил.

Послезавтра, 13 февраля, челябинский «Трактор» проведет еще один матч на Дальнем Востоке. Нашей команде предстоит сыграть с худшей командой лиги — «Адмиралом».

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).