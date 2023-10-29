Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Куньлунь» и одержал третью победу подряд

Челябинцы на своей площадке выиграли у команды из Китая со счетом 5:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» с разгромным счетом выиграли у клуба «Куньлунь РС» — 5:2. Сегодня, 29 октября, «черно-белые» одержали третью победу подряд в чемпионате КХЛ. Хозяева площадки уже в первом периоде забросили три безответные шайбы. «Дубль» у южноуральцев оформил Владимир Ткачев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский «Трактор» начал игру мощно и активно. Не прошло и трех минут с начала встречи, а хозяева льда вели уже со счетом 2:0. Сначала Максим Шабанов прорвался по правому флангу и кистевым броском «распечатал» ворота клуба из Китая. А затем Никита Тертышный успешно сыграл на добивании после броска Мэдисона Бауи.

На гостей было больно смотреть. «Куньлунь», один из аутсайдеров Западной конференции, даже и не думал о каких-то контрмерах против активных действий «черно-белых». Игрокам надо было думать, как остановить соперников, а не о том, чтобы переходить в атаку. Подвели китайский клуб и удаления — трижды он вынужден был играть в меньшинстве.

«Трактор» при формате игры «5 на 4» действовал здорово. С хорошими и быстрыми переводами шайбы с фланга на фланг, выводом игроков под бросок. Но в большинстве в первом периоде забил лишь однажды. Партнеры по команде вывели на ударную позицию Владимира Ткачева. Тот мощно выстрелил под перекладину — 3:0!

После перерыва «Трактор» немного сбавил обороты. И это выглядело логичным решением. Он продолжил контролировать ход игры, чаще и больше угрожал воротам соперника. Но не бросал все силы вперед, в некоторых случаях не чурался и поиграть «вторым номером». Снова несколько опасных моментов для взятия ворот он создал в большинстве.

Но «драконы», как оказалось, и не думали сдаваться. В конце периода они отквитали одну шайбу, а в дебюте третьей 20-минутки и вовсе сократили разрыв в счете до минимума. У гостей в обоих случаях снайперский счет пополнил Дэвин Броссо. Стало тревожно. Тем более, что хоккеисты гостей могли обрести психологическую уверенность и на кураже переломить ход игры.

К счастью, этого не произошло. Успокоил всех зрителей на арене «Трактор» Владимир Ткачев. Форвард челябинского клуба совершил сольный проход, но не выключился из борьбы после того, как потерял шайбу. Он ее подхватил и в ближнем бою переиграл голкипера Мэтта Джурасика. Ну а в концовке окончательный счет установил Чарльз Робинсон. Американец завершил точным броском комбинацию, которую начал Сошников, а продолжил Калинин. 5:2 — уверенная победа «Трактора».

Впереди челябинцев ждут два домашних матча с «Адмиралом». С командой из Владивостока наша команда сыграет 1 и 3 ноября.