Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в первом матче межсезонья

Южноуральцы в товарищеской игре уступили в гостях нижегородскому «Торпедо» — 2:6

Сегодня, 4 августа, челябинский хоккейный клуб «Трактор» провел первый контрольный матч перед стартом нового сезона. Южноуральские хоккеисты в Нижнем Новгороде уступили местному «Торпедо» со счетом 2:6. В составе «Трактора» отличились Тему Пулккинен и Никита Тертышный, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Первый период матча для «черно-белых» выдался весьма неудачным. В воротах Эмиля Гарипова шайба побывала пять раз. Челябинцы сумели ответить лишь точным выстрелом Тему Пулккинена — 1:5. В перерыве Анвар Гатиятулин заменил Эмиля Гарипова на Илью Проскурякова, который находится в «Тракторе» на просмотре. Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб.



В третьем периоде челябинцы реализовали большинство — отличился Никита Тертышный. Нижегородцы ответили шайбой Дениса Венгрыжановского, который оформил дубль. По итогу победа хозяев — 2:6.



Завтра команды проведут повторный поединок. Затем «Трактор» вернется на пару дней в Челябинск, а уже в понедельник отправится в Магнитогорск на предсезонный хоккейный турнир, посвященный памяти И. Х. Ромазана.

