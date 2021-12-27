Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с ЦСКА. В Москву отправится форвард Виталий Абрамов, а в Челябинске продолжит карьеру защитник Артем Блажиевский, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Артем Блажиевский родился 20 марта 1994 года, является воспитанником армейского клуба. Блажиевский дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, играя за «Торпедо» (Нижний Новгород) в сезоне-2014/2015. Через год, в сезоне-2015/2016, игрок вернулся в ЦСКА Москва, где играл до нынешнего сезона. В стане армейцев он выигрывал Кубок Гагарина (2019) и дважды становился чемпионом России (2019, 2020). Защитник неоднократно привлекался в сборную страны, где провел 25 матчей и отметился пятью голевыми передачами.
«До старта плей-офф остается не так много времени, и нам было важно закрыть позицию, требующую усиления, — позицию защитника. Этим хоккеистом стал Артем Блажиевский — опытный, габаритный игрок обороны, обладатель Кубка Гагарина, имеющий большой опыт выступлений за сборную России», — прокомментировал обмен гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист провел в КХЛ 34 матча за ЦСКА, набрал 7 (2 + 5) очков, имеет показатель полезности «+3» при среднем игровом времени 18:11. Защитник также провел 33 силовых приема и заблокировал 52 броска. Всего в КХЛ Артем Блажиевский сыграл уже 374 матча и набрал 71 (19 + 52) очко при показателе полезности «+78», 390 силовых приемах и 340 блокированных бросках.
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