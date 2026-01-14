Хоккейный клуб «Трактор» проиграл Уральское дерби «Автомобилисту» в КХЛ

Челябинцы прервали серию побед и потерпели первое в 2026 году поражение

Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали серию из четырех побед, уступив в гостях «Автомобилисту» со счетом 1:4. Неофициальный титул «Царь горы» за победу в Уральском дерби достался команде из Екатеринбурга: она выиграла четыре матча из шести в чемпионате КХЛ, а «Трактор» — два, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В текущей «регулярке» команды сыграли между собой уже пять матчей. Нынешний становился уже шестым и заключительным в текущем чемпионате. Напомним, как складывалось Уральское дерби:

17.09.2025. «Автомобилист» — «Трактор» — 0:2

23.10.2025. «Автомобилист» — «Трактор» — 5:3

28.10.2025. «Трактор» — «Автомобилист» — 1:2 (бул)

16.11.2025. «Трактор» — «Автомобилист» — 1:5

06.01.2026. «Трактор» — «Автомобилист» — 3:1

Получалось так, что победитель сегодняшнего матча забирал титул «Царя горы» и брал верх в Уральском дерби сезона-2025/2026. Увы, игра сложилась не в пользу «Трактора». Хотя провели игру наши ребята неплохо, особенно первый период. Матч начался с опасного момента у ворот «Автомобилиста»: Джошуа Ливо нанес бросок после эффектной подкидки Михаила Григоренко.

Однако уже на второй минуте хозяева открыли первым же броском. Игроки «Трактора» упустили из виду Александра Шарова, который оказался перед воротами Сергея Мыльникова и отличился с передачи новичка екатеринбуржцев Даниэля Спронга. Это первое очко нападающего за «Автомобилист» после обмена из ЦСКА.

В первом периоде инициатива была на стороне «черно-белых», однако сравнять счет им удалось лишь под занавес 20-минутки: Максим Джиошвили реализовал большинство. Команды ушли на первый перерыв при ничьей, но с четырехкратным преимуществом «Трактора» по броскам в створ и с двукратным — по вбрасываниям.



На старте второго периода «Автомобилист» вышел вперед: отличился Стефан Да Коста. В первой пятиминутке периода у «черно-белых» был опасный момент у ворот Евгения Аликина, но выход «2 в 0» двух Александров — Рыкова и Кадейкина — реализовать не удалось.



Ближе к середине периода «Трактор» провел долгую позиционную атаку, в которой у капитана челябинцев было аж три опасных момента, но шайба ни разу не дошла до ворот екатеринбуржцев. Но, как гласит известная хоккейная пословица: не забиваешь ты — забивают тебе.

В следующей же контратаке «Автомобилист» увеличил свое преимущество. Даниэль Спронг снова ассистировал на гол, но отличиться удалось уже Ярославу Бусыгину. После этой пропущенной шайбы Евгений Корешков решился на замену вратаря: на защиту «черно-белых» ворот отправился Савелий Шерстнев.



В середине периода «Трактор» впервые в матче остался в меньшинстве, но стойко выстоял, не дав екатеринбуржцам придумать ничего интересного. Однако это большинство придало «Автомобилисту» уверенности, и он стал активнее действовать, но позиционно в зоне соперника не закреплялся, преимущество владения шайбы было по-прежнему у «черно-белых».



За две минуты до конца периода Стефан Да Коста оформил дубль. Результативным оказался кистевой бросок из левого круга вбрасывания. Сразу после пропущенного гола челябинцы схватили второе удаление. Екатеринбуржцы снова провели его невзрачно, а Александру Кадейкину даже удалось сбегать в контратаку один на один с вратарем, но бросок нападающего угодил в блин.

Третий период начался с того, что Виталию Кравцову неудачно попала шайба в лицо. Больше на льду он не появлялся. В последней 20-минутке игра выравнялась: стало больше борьбы за шайбу, команды проводили взаимные атаки, не задерживаясь надолго в зоне соперника.



На последних минутах в зоне «Автомобилиста» Андрей Светлаков вынудил Никиту Трямкина нарушить правила. «Трактор» сменил вратаря на шестого полевого, но даже так отличиться не удалось. Счет в матче остался прежним — 4:1 в пользу екатеринбуржцев.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 14 января. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).



Шайбы забросили:

1:0 — Александр Шаров (Даниэль Спронг, Юрий Паутов), 01:02 (5×5).

1:1 — Максим Джиошвили (Михаил Григоренко, Александр Кадейкин), 19:47 (5×4).

2:1 — Стефан Да Коста (Рид Буше, Максим Осипов), 20:21 (5×5).

3:1 — Ярослав Бусыгин (Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек), 28:32 (5×5).

4:1 — Стефан Да Коста (Максим Осипов), 38:06 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Аликин («Автомобилист»)

Отразил 34 из 35 бросков по своим воротам



Стефан Да Коста («Автомобилист»)

Оформил дубль и забросил победную шайбу

Даниэль Спронг («Автомобилист»)

Заработал первые очки за новую команду, оформив ассистентский дубль.

Впереди у «Трактора» три дня отдыха. Следующая игра пройдет дома 18 января: в гости приедет омский «Авангард».

Автор: Татьяна Баткова для ИА «Первое областное».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).